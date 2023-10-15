Игрок «Локо» Щербенёв — об «Уралмаше»: они собрали серьёзный состав, ожидаем сложную игру

Разыгрывающий краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв поделился мнением об игре екатеринбургского «Уралмаша» на старте Единой лиги ВТБ.

«Их статус новичка не должен никого вводить в заблуждение. Уральцы с первой игры, в матче с питерцами, где они одержали победу, дали понять, что с ними легко никому не будет. Они собрали серьёзный состав. У тренерского штаба целая обойма хороших исполнителей — как россиян, так и легионеров. «Уралмаш» — амбициозная команда из города с давними баскетбольными традициями. Дома они будут играть только на победу.

Мы ожидаем тяжёлый матч, в котором будет много борьбы. Но мы к нему хорошо подготовились. Тренеры сделали хороший разбор соперника. Благо, времени после победного матча с МБА для этого было достаточно. Мы намерены сыграть в свой лучший баскетбол и одержать победу», — приводит слова Щербенёва официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Напомним, матч между «Уралмашем» и «Локомотивом-Кубань» пройдёт сегодня, 15 октября (15:15 мск).