Девин Букер — о Скуте Хендерсоне: он будет очень хорош, его атлетизм просто зашкаливает

Звёздный атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер поделился мнением об игре разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Скута Хендерсона, для которого сезон-2023/2024 станет первым в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Наблюдал за ним, когда он был в G-лиге, и, думаю, он будет действительно хорош. Очевидно, нам всем есть чему поучиться у каждого, но, похоже, он любит игру, у него высокий IQ, тело создано для этого, а его атлетизм просто зашкаливает», — приводит слова Букера Arizona Sports.

Напомним, «Портленд» выбрал Хендерсона под общим третьим пиком на драфте 2023 года. Отметим, что «Портленд» в прошлом сезоне НБА занял 13-е место в Западной конференции. Команда завершила сезон с результатом в 33 победы и 49 поражений.