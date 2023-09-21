Биллапс – о Хендерсоне: он будет шикарен в «Портленде», за ним будут следить во всём мире

Главный тренер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Чонси Биллапс рассказал о качествах новичка команды Скута Хендерсона, которого команда из Орегона выбрала под третьим выбором на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2023 года.

«Он свирепо играет на обеих сторонах площадки. Он очень, очень целеустремленный. Он плеймейкер, он настоящий разыгрывающий. В нем есть что-то лидерское. Он выглядит так, словно является защитником стартового состава «Денвер Бронкос» (команды из американского футбола – Прим. «Чемпионата»). Он будет великолепным игроком, за которым будет наблюдать весь мир, но наши фанаты могут быть уверены, что им будет интересно», сказал Биллапс в интервью NBA.com.

Напомним, «Портленд» в прошлом сезоне НБА занял 13-е место в Западной конференции. Команда завершила сезон с результатом в 33 победы и 49 поражений.