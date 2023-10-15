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«Уралмаш» победил «Локомотив-Кубань». Краснодарцы проиграли 3 из 4 игр в Единой лиге ВТБ

«Уралмаш» победил «Локомотив-Кубань». Краснодарцы проиграли 3 из 4 игр в Единой лиге ВТБ
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Сегодня, 15 октября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались екатеринбургский «Уралмаш» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Игра проходила на стадионе «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада российских арбитров во главе со Станиславом Валеевым. Встреча завершилась победой «Уралмаша» со счётом 84:76.

Старт остался за домашней командой – 21:17. Её болельщики неистово поддерживали «Уралмаш» по ходу первой 10-минутки. Гости из Краснодара полностью отыграли преимущество хозяев во второй четверти – 24:19, и ушли на перерыв с минимальным отрывом по счёту – 41:40.

Небольшой отдых и тренерские решения в перерыве позволили «Уралмашу» великолепно показать себя в третьей четверти – команда обыграла соперника со счётом 30:19. В решающей 10-минутке «Локомотив-Кубань» всеми силами пытался достать соперника. Команда из Краснодара выиграла заключительную четверть со счётом 18:14, но в итоге проиграла матч.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . 1-й этап
15 октября 2023, воскресенье. 15:15 МСК
Уралмаш
Екатеринбург, Россия
Окончен
84 : 78
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Уралмаш: Эллис - 24, Нэвелс - 20, Нэльсон - 10, Захаров - 10, Даглас - 8, Глазунов - 5, Новиков - 4, Перкинс - 3, Пынько, Михеев, Браун, Прощенко
Локомотив-Кубань: Щербенев - 16, Бэрфорд - 12, Мартюк - 12, Морган - 12, Уайт - 11, Квитковских - 4, Темиров - 3, Ведищев - 3, Елатонцев - 2, Узинский - 2, Емченко - 1, Близнюк
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