«Неуважение». В «Локомотиве» раскритиковали руководство «Уралмаша» за организацию игры

Главный тренере «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался по поводу организации встречи Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» в Екатеринбурге.

«Прежде чем говорить об игре, хочу озвучить некоторые моменты, которые, на мой взгляд, демонстрируют неуважение со стороны принимающей команды по отношению к нам.

Хорошо отношусь к «Уралмашу». Екатеринбуржцы демонстрировали много хорошего в прошлом году. Сейчас они играют в отличный баскетбол, у них собрана хорошая команда. Но в плане того, чтобы организовать приём соперника…

Мы не просили ничего особенного. В аэропорту нас встречал не обычный автобус, а микроавтобус. Нам некуда было грузить багаж — пришлось ставить его в салон и сидеть на сумках. Когда мы приехали на тренировку, нас не пустили сразу на арену, а заставили ждать на улице при плохой погоде, посылали от одного входа к другому.

Ну и сегодня почему-то именно хозяева первыми пришли на пресс-конференцию после игры. Это точно не тот уровень гостеприимства, который соответствует Единой лиге ВТБ. Это неуважение по отношению к нам», — приводит слова Секулича пресс-служба команды.