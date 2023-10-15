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Главный тренер «Уралмаша: не хотели расстраивать наших болельщиков третий раз подряд

Главный тренер «Уралмаша: не хотели расстраивать наших болельщиков третий раз подряд
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Главный тренер «Уралмаша» Милош Павичевич прокомментировал победу своей команды в матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (84:78).

«Хочу сказать «спасибо» игрокам и болельщикам, которые очень нас сегодня поддерживали. Мы не хотели расстраивать наших болельщиков третий раз подряд, поэтому отдали все силы и энергию на эту игру», — приводит слова Павичевича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Игра проходила на стадионе «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада российских арбитров во главе со Станиславом Валеевым. Встреча завершилась победой «Уралмаша» со счётом 84:76.

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