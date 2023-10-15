Секулич назвал причины поражения в матче с «Уралмашем»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался по поводу поражения в матче с «Уралмашем» (78:84).

«Мы сегодня допустили очень много непозволительных ошибок, которых мы не должны были допускать. В первой половине мы еще как-то смотрелись, а во второй, конкретно в третьей четверти, мы показали очень низкий уровень. Плохо защищались, поэтому соперник смог забить очень много простых бросков. Мы несколько раз пытались вернуться в игру, но как только находили свой ритм, совершали глупые ошибки, тем самым позволяя оппоненту держать преимущество.

Если подытожить, ключевым моментом в матче стала третья четверть, которую мы очень плохо провели, несмотря на хорошую атмосферу на арене в Екатеринбурге. Мы знали, что «Уралмаш» после двух поражений подряд будет очень настроен, будет искать возможности, чтобы победить. Но, к сожалению, некоторые наши игроки не были к этому готовы и позволили игрокам «Уралмаша» победить», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.