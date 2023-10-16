Результаты предсезонных матчей НБА 16 октября

Сегодня, 16 октября, состоялось шесть предсезонных матчей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
«Шарлотт Хорнетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 117:115.
«Майами Хит» — «Мемфис Гриззлиз» — 132:124.
«Торонто Рэпторс» — «Кэрнс Тайпенс» — 134:93.
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Милуоки Бакс» — 97:108.
«Денвер Наггетс» — «Чикаго Буллз» — 116:102.
«Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 115:121 ОТ.
Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить игру тяжёлого форварда «Шарлотт Хорнетс» Пи Джея Вашингтона, набравшего 31 очко, сделавшего три подбора и две передачи. Бэм Адебайо из «Майами Хит», в свою очередь, отметился 26 очками, шестью подборами и тремя передачами. Защитник «Майами» Тайлер Хирроу записал на свой счёт 30 очков, шесть передач и три подбора.
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