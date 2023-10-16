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Результаты предсезонных матчей НБА 16 октября

Результаты предсезонных матчей НБА 16 октября
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Сегодня, 16 октября, состоялось шесть предсезонных матчей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

«Шарлотт Хорнетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 117:115.
«Майами Хит» — «Мемфис Гриззлиз» — 132:124.
«Торонто Рэпторс» — «Кэрнс Тайпенс» — 134:93.
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Милуоки Бакс» — 97:108.
«Денвер Наггетс» — «Чикаго Буллз» — 116:102.
«Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 115:121 ОТ.

Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить игру тяжёлого форварда «Шарлотт Хорнетс» Пи Джея Вашингтона, набравшего 31 очко, сделавшего три подбора и две передачи. Бэм Адебайо из «Майами Хит», в свою очередь, отметился 26 очками, шестью подборами и тремя передачами. Защитник «Майами» Тайлер Хирроу записал на свой счёт 30 очков, шесть передач и три подбора.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи
16 октября 2023, понедельник. 00:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
117 : 115
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Шарлотт Хорнетс: Вашингтон - 31, Розир - 19, Болл - 16, Уильямс - 11, Смит - 9, Ричардс - 8, Миллер - 8, Нтиликина - 5, Самнер - 5, Тор - 4, Менса - 1, Макгауэнс, Маледон, Бэйли, Мартин, Блэк, Хэйворд, Хантер
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 18, Манн - 18, Уиггинс - 16, Уотерс III - 10, Дженг - 10, Дав. Бертанс - 9, Джонсон - 8, Робинсон-Эрл - 8, Уайт - 7, Мицич - 6, Уоллес - 5, Гилджес-Александер, Гидди, Дорт, Холмгрен, Уильямс, Джо, Оладипо, Покушевски, Сарр, Уильямс
НБА - предсезонные матчи
16 октября 2023, понедельник. 01:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
132 : 124
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Майами Хит: Хироу - 30, Адебайо - 26, Кэйн - 14, Брайант - 13, Робинсон - 12, Лав - 10, Хайсмит - 8, Шампани - 6, Лоури - 5, Суидер - 5, Робинсон - 3, Диалло, Ричардсон, Хэмптон, Йович, Смит, Жакез-мл., Мартин, Батлер
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 26, Уильямс - 19, Лофтон Мл. - 15, Альдама - 15, Джексон - 14, Родди - 13, Тиллман - 9, Гильярд - 6, Роуз - 5, Кеннард - 2, Харрисон, Ларэвиа, Адамс, Уильямс Мл., Морант, Кларк, Хёрт, Мюлдер, Смарт, Джексон, Кончар
НБА - предсезонные матчи
16 октября 2023, понедельник. 02:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
97 : 108
Милуоки Бакс
Милуоки
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 16, Расселл - 11, Реддиш - 10, Кристи - 10, Пиппен Мл. - 9, Принс - 8, Хатимура - 8, Ходж - 8, Хэйс - 7, Каслтон - 4, Льюис - 3, Вуд - 3, Худ-Скифино, Фадж, Бо, Валерио-Бодон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 16, Лиллард - 14, Пэйн - 12, Коннотон - 12, Лопес - 11, Портис - 10, Боучэмп - 8, Бисли - 8, Адетокунбо - 5, Джексон - 5, Краудер - 5, Ливингстон - 2, Болден, Мур, Грин, Вашингтон Мл., Тимме, Уиггинтон, Гортман, Лопес
НБА - предсезонные матчи
16 октября 2023, понедельник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
116 : 102
Чикаго Буллз
Чикаго
Денвер Наггетс: Строутер - 23, Маррей - 21, Йокич - 15, Тайсон - 13, Гордон - 13, Уотсон - 8, Пикетт - 7, Колдуэлл-Поуп - 6, Гиллеспи - 3, Пикетт - 3, Ннаджи - 2, Ки - 1, Brimah - 1, Джордан, Джексон, Холидэй, Toney
Чикаго Буллз: Уайт - 20, Уильямс - 20, Досунму - 12, Драммонд - 9, Картер - 9, Саного - 7, Битим - 6, Тэйлор - 5, Джонс - 3, Джексон - 3, Крэйг - 2, Филлипс - 2, Терри - 2, Льюис - 2, Лавин, Вучевич, Дерозан
НБА - предсезонные матчи
16 октября 2023, понедельник. 04:30 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
115 : 121
ОТ
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сакраменто Кингз: Сабонис - 19, Фокс - 17, Эллис - 11, Лайлз - 11, Мюррэй - 9, Монк - 8, Хаертер - 8, Джонс - 8, Лень - 7, Барнс - 6, Дуарте - 5, Везенков - 2, Слоусон - 2, Форд - 2, Митчелл, Эдвардс, Ноуэлл
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 28, Уиггинс - 20, Киньонес - 18, Муди - 16, Томпсон - 12, Шарич - 9, Робинсон - 6, Подзиемски - 4, Дэвис - 4, Джексон-Дэвис - 4, Луни - 2, Гаруба - 2, Пэйтон II, Джозеф, Уильямс, Макгрудер, Джонсон, Гэй
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