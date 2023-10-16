Алекса Раданов: кажется, будто провёл в «Руне» уже пару лет, и ещё у меня русские корни

Сербский форвард «Руны» Алекса Раданов рассказал об адаптации в российском клубе.

«Мне нравится Москва. Вообще, мне нравятся люди в России, их отношение. Русские – очень весёлые люди. Мне нравятся все парни в нашей команде. Чувствую себя так, как будто провёл здесь уже пару лет. И ещё у меня русские корни. Да, дед моего отца был русским. Даже моя фамилия похожа на русскую. Я точно не знаю, но мой отец говорил мне, что это идёт из России. И я выгляжу как русский, многое понимаю здесь. Так что, возможно, смогу получить второй паспорт.

Успел ли выучить что-нибудь по-русски? Я уже давно знаю некоторые слова, но они все плохие. Не уверен, что сейчас стоит их произносить. Конечно, я знаю и другие слова, но мне нужна практика и человек, который поможет с этим. В команде мы обычно говорим по-английски. Прошлый сезон я провёл в Греции, там свой язык, который я тоже учил. Так что сейчас в моей голове всё перемешалось. Но, конечно, я постараюсь выучить что-то по-русски.

Почему решил перейти в «Руну»? Честно говоря, это было тяжёлое решение. Ещё до окончания прошлого сезона у меня было несколько предложений из России, от клубов Единой лиги ВТБ. Но я просто ждал чего-то другого. Не думал, что окажусь именно здесь. Но в итоге, могу признаться, это было одним из лучших решений в моей карьере. Здесь замечательные люди, отличная команда, отличный тренерский штаб. Так что, я думаю, мы способны многого добиться в этом сезоне.

С кем из команды ближе всего общаюсь? Конечно, с Николой Ивановичем, потому что мы говорим на одном языке. Но мне нравится общаться со всеми в команде. Мы часто разговариваем с российскими игроками, у нас с ними очень похожий стиль юмора», — приводит слова Раданова сайт московского клуба.