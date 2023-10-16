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Велимир Перасович прокомментировал крупную победу УНИКСа над «Минском»

Велимир Перасович прокомментировал крупную победу УНИКСа над «Минском»
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович высказался после победы своей команды с разгромным счётом в матче Единой лиги ВТБ «Минском» (97:49).

«Полагаю, в первые пять минут мы начали медленно, но затем взяли игру под контроль и доминировали на протяжении всего матча. После продолжительного периода без баскетбола нам определённо нужна была эта игра, чтобы увидеть, где мы находимся. Итоговая разница в счёте получилась очень большой. Сегодня во второй половине мы добавили энергии, жёсткости, вследствие чего матч сложился для нас легко», — приводит слова Перасовича сайт казанского клуба.

Эта победа стала для УНИКСа второй подряд на старте нового сезона Единой лиги ВТБ. Напомним, казанцы являются действующими победителями турнира.

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