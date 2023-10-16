Александр Щербенёв — о поражении от «Уралмаша»: мы ужасно провели матч и сами отдали игру

Разыгрывающий краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв высказался после поражения от екатеринбургского «Уралмаша» (78:84) в гостевом матче Единой лиги ВТБ.

«Матч мы провели ужасно, сами отдали игру. Будем делать выводы, смотреть и разбирать, проводить работу над ошибками. Обидное поражение. Мы настраивались, готовились, но всё пошло не по плану. Мы сами на себя сейчас не похожи. Значит, надо ещё усерднее работать, чтобы побеждать в матчах, которые должны выигрывать. Что касается «Уралмаша» и Екатеринбурга – да, было приятно сюда вернуться, ведь я провёл здесь целый сезон, много знакомых в городе. Сегодня соперник победил заслуженно. Желаю «Уралмашу» и Екатеринбургу, чтобы в Единой лиге ВТБ у них всё было хорошо», — приводит слова Щербенёва сайт «Локомотива-Кубань».