Результаты предсезонных матчей НБА 17 октября

Сегодня, 17 октября, состоялось шесть предсезонных матчей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
«Кливленд Кавальерс» — «Маккаби Раанана» — 120:89.
«Индиана Пэйсерс» — «Атланта Хоукс» — 116:112.
«Бруклин Нетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 119:127.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Хьюстон Рокетс» — 89:99.
«Юта Джаз» — «Нью-Зиланд Брейкерс» — 114:94.
«Финикс Санз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 117:106.
Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить игру лёгкого форварда «Атланты» Саддика Бея, набравшего 21 очко и 10 подборов. Зак Коллинз из «Сан-Антонио», в свою очередь, отметился 18 очками, восемью подборами и пятью передачами. Разыгрывающий «Филадельфии» Де'Энтони Мелтон записал на свой счёт 15 очков, 10 передач и восемь подборов.
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