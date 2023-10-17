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Результаты предсезонных матчей НБА 17 октября

Результаты предсезонных матчей НБА 17 октября
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Сегодня, 17 октября, состоялось шесть предсезонных матчей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

«Кливленд Кавальерс» — «Маккаби Раанана» — 120:89.
«Индиана Пэйсерс» — «Атланта Хоукс» — 116:112.
«Бруклин Нетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 119:127.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Хьюстон Рокетс» — 89:99.
«Юта Джаз» — «Нью-Зиланд Брейкерс» — 114:94.
«Финикс Санз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 117:106.

Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить игру лёгкого форварда «Атланты» Саддика Бея, набравшего 21 очко и 10 подборов. Зак Коллинз из «Сан-Антонио», в свою очередь, отметился 18 очками, восемью подборами и пятью передачами. Разыгрывающий «Филадельфии» Де'Энтони Мелтон записал на свой счёт 15 очков, 10 передач и восемь подборов.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи
17 октября 2023, вторник. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
116 : 112
Атланта Хоукс
Атланта
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 15, Несмит - 15, Тёрнер - 13, Хилд - 11, Матурин - 9, Смит - 9, Шиппард - 9, Браун - 8, Топпин - 7, Макконнелл - 7, Джексон - 5, Уокер - 4, Нвора - 4, Нембард, Браун, Уонг, Тайс, Чьебв
Атланта Хоукс: Бей - 21, Хантер - 16, Гриффин - 15, Оконгву - 11, Богданович - 9, Форрест - 8, Бафкин - 8, Фернанду - 8, Мэтьюз - 6, Джонсон - 4, Гуйе - 3, Мэттьюз - 3, Норрис, Ланди, Мюррей, Миллз, Янг, Капела
НБА - предсезонные матчи
17 октября 2023, вторник. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
119 : 127
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Томас - 18, О'Нил - 13, Уокер - 13, Уотфорд - 13, Клэкстон - 12, Смит - 9, Шарп - 9, Финни-Смит - 9, Базли - 8, Симмонс - 8, Брукс - 6, Динвидди - 5, Уилсон - 3, Клауни - 2, Миллер-Уайтхэд, Бриджес, Джонсон, Джайлс
Филадельфия Сиксерс: Убре - 21, Харрис - 18, Рид - 18, Мелтон - 15, Спрингер - 11, Смарт - 9, Макси - 8, Петрушев - 7, Грин - 6, Беверли - 6, Каунсил - 3, Смит - 3, Дюк - 2, Харрелл, Бамба, Тубелис
НБА - предсезонные матчи
17 октября 2023, вторник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
89 : 99
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сан-Антонио Спёрс: Коллинс - 18, Сохан - 13, Джонсон - 11, Брэнэм - 10, Осман - 9, Барлоу - 6, Шампани - 6, Грэм - 5, Уэсли - 4, Макдермотт - 3, Мамукелашвили - 3, Бэсси - 1, Райс, Сиссоко, Бедиако, Берч
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 15, Уитмор - 15, Холидей - 12, Ванвлит - 12, Брукс - 10, Смит II - 9, Тэйт - 7, Дэйс - 7, Уильямс - 4, Шенгюн - 3, Грин - 3, Сэмюэлс - 2, Хаджинс, Хинтон, Баллок, Марьянович, Майер
НБА - предсезонные матчи
17 октября 2023, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
117 : 106
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Финикс Санз: Букер - 19, Дюрант - 19, Аллен - 13, Бил - 11, Ли - 11, Окоги - 8, Мету - 7, Ойбанкс - 6, Бэйтс-Диоп - 6, Литтл - 5, Гудвин - 4, Азубуике - 4, Бол - 2, Джонсон - 2
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 19, Мэйс - 18, Рит - 13, Уокер - 13, Мюррэй - 12, Нокс - 12, Хендерсон - 8, Минайя - 5, Рупер - 3, Кондитт - 2, Камара - 1, Грант, Браун, Брогдон
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