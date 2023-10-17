Тимофей Мозгов ответил на вопрос про разницу между Андреем Кириленко и Леброном Джеймсом

Чемпион НБА Тимофей Мозгов ответил на вопрос по поводу разницы между прославленным российским баскетболистом Андреем Кириленко и лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом. Вместе с Кириленко Мозгов выступал в сборной России, а с Леброном Тимофей играл в «Кливленд Кавальерс».

«Андрей — игрок другого плана. Он никогда не забирал себе мяч, никогда никого не обыгрывал в одиночку, но очень хорошо вписывался именно в командную игру. Когда мы играли на Олимпиаде или на Евробаскете, Лёха Швед, например, владел мячом гораздо больше. Андрей разбавлял себя по всей площадке, никогда не перетягивал одеяло на себя.

Он был хорош везде — хорошо защищался, хорошо нападал и потому мог легко со своими талантами вписаться в любую команду. К тому же он был хорошим сокомандником, всегда говорил много умных вещей. Вы бы с ним пообщались, узнали бы, что он за человек. Он не забирал себе мяч, но был лидером по игре и авторитетом по любым вопросам», — приводит слова Мозгова Sports.ru.

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