Тимофей Мозгов ответил на вопрос о главном преимуществе Николы Йокича

Чемпион НБА Тимофей Мозгов ответил на вопрос по поводу главного преимущества центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича перед соперниками. По словам Мозгова, Йокич ни на кого не похож и обладает уникальным стилем игры.

«Йокич – это такой талант, который невозможно даже объяснить. Возьмёте Леброна Джеймса, и всё понятно: большой, быстрый, атлетичный, талантливый, ещё и умный. Все качества, которые можно представить, у него есть.

Возьмите Йокича и кого угодно ещё – Эмбиида, Пламли или, например, меня. Я не был звездой, но был хорошим баскетболистом, играл в НБА. Возьмите нас двоих, разделите зал на две половины, чтобы на одной половине я работал с мячом, а на другой – он. Мы будем бросать, забивать сверху, будем много всего делать. И будет видно, что на одной стороне чувак из НБА, который и так забивает, и так может сделать, а на другой – Йокич, который смешно бегает и бросает свои странные штучки: трёхочковые швыряет и прочее. У него же очень нетипичный для «большого» стиль игры. Конечно, выберут любого, но только не Йокича.

И это, конечно, удивляет. Если посмотреть на него без команды, то кажется, что он высокий парень и неплохой баскетболист. А на деле он последние несколько лет разрывал эту лигу. Уникально», — приводит слова Мозгова Sports.ru.

Майк Мэлоун показал Николе Йокичу, как тот должен защищаться: