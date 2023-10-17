Джей Джей Редик рассказал, что больше всего его удивляет в Викторе Вембаньяме

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации Джей Джей Редик высказался о центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме, который был выбран под первым номером на драфте 2023 года.

«Атакующие навыки Виктора Вембаньямы — броски из-за трёхочковой линии, его стэп-бэк с дриблингом — это потрясающе… Но что меня больше всего удивляет, так это его защита», — сказал Редик в своём подкасте.

В минувшем сезоне Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии его команда потерпела поражение от «Монако» (0-3). За 34 матча, проведённых в розыгрыше национального чемпионата, Виктор в среднем набирал 21,6 очка и делал 10,4 подбора.