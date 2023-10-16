Кто является лучшим центровым в НБА на данный момент?

Сегодня мы завершаем серию ежедневных опросов пользователей «Чемпионата» по поводу того, кто является лучшим игроком на каждой позиции в НБА. Осталась одна позиция — центровой. Кто на данный момент является лучшим? Хотим знать ваше мнение.

Никола Йокич в минувшем сезоне в среднем набирал 24,5 очка, делал 11,8 подбора и 9,8 результативной передачи. Он смог привести «Денвер Наггетс» к первому в истории организации чемпионству и стал MVP финала.

Джоэл Эмбиид: 33,1 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи. Смог стать MVP минувшего регулярного сезона, «Филадельфия Сиксерс» вылетела во втором раунде.

Виктор Вембаньяма за две предсезонные игры в среднем набирал 21,5 очка и делал 4,5 подбора за 21 минуту на паркете. Он является одним из самых ажиотажных проспектов в истории НБА.

Бэм Адебайо: 20,4 очка, 9,2 подбора и 3,2 передачи. «Майами Хит» смог добраться до второго финала за четыре последних сезона.

Руди Гобер: 13,4 очка, 11,6 подбора и 1,4 блок-шота. «Миннесота Тимбервулвз» вылетела на стадии первого раунда.