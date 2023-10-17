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«Барселона» одержала третью победу подряд в Евролиге, переиграв на выезде «Партизан»

«Барселона» одержала третью победу подряд в Евролиге, переиграв на выезде «Партизан»
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Сегодня, 17 октября, состоялся матч 3-го тура Евролиги, в котором встречались сербский «Партизан» и каталонская «Барселона». Игра проходила на «Штарк-Арене» в Белграде. Матч завершился победой «Барселоны» со счётом 92:83.

Гости сумели добиться двузначного преимущества к большому перерыву и уже не позволили сопернику приблизиться. Самым результативным игроком встречи стал аргентинский разыгрывающий «Барселоны» Николас Лапровиттола, который принёс своей команде 20 очков, сделал три подбора и шесть передач.

Для «Барселоны» эта победа стала третьей подряд на старте турнира. В активе «Партизана» одна победа и два поражения в текущем сезоне.

В следующем туре «Барселона» на своей площадке встретится с «Баварией», а «Партизан» отправится в гости к «Олимпиакосу».

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Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
17 октября 2023, вторник. 19:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
83 : 92
Барселона
Барселона, Испания
Партизан: Вукчевич, Ледей, Аврамович, Копривица, Пантер, Смайлагич, Ярамаз, Нанналли, Трифунович, Анджушич, Дозьер, Камински
Барселона: Да Силва, Веселы, Брисуэла, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Абринес, Parker, Ннаджи, Йокубайтис, Парра
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