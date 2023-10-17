«Барселона» одержала третью победу подряд в Евролиге, переиграв на выезде «Партизан»

Сегодня, 17 октября, состоялся матч 3-го тура Евролиги, в котором встречались сербский «Партизан» и каталонская «Барселона». Игра проходила на «Штарк-Арене» в Белграде. Матч завершился победой «Барселоны» со счётом 92:83.

Гости сумели добиться двузначного преимущества к большому перерыву и уже не позволили сопернику приблизиться. Самым результативным игроком встречи стал аргентинский разыгрывающий «Барселоны» Николас Лапровиттола, который принёс своей команде 20 очков, сделал три подбора и шесть передач.

Для «Барселоны» эта победа стала третьей подряд на старте турнира. В активе «Партизана» одна победа и два поражения в текущем сезоне.

В следующем туре «Барселона» на своей площадке встретится с «Баварией», а «Партизан» отправится в гости к «Олимпиакосу».

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