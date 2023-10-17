«Реал» нанёс «Жальгирису» первое поражение в новом сезоне Евролиги

Сегодня, 17 октября, состоялся матч 3-го тура Евролиги, в котором встречались мадридский «Реал» и литовский «Жальгирис». Игра проходила в Мадриде и завершилась победой «Реала» со счётом 93:79.
Хозяева площадки смогли добиться шестиочкового преимущества к концу первой четверти и после этого уже не позволяли сопернику сравнять счёт, доведя матч до уверенной победы.
Самым результативным в матче стал лёгкий форвард мадридцев Габриэль Дек, набравший 19 очков. Также в составе испанского клуба стоит отметить разыгрывающего Факундо Кампаццо, на счету которого 18 очков, четыре подбора и девять передач.
Для «Реала» эта победа стала третьей подряд на старте турнира. «Жальгирис» потерпел первое поражение в новом сезоне Евролиги.
Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.
- 18 октября 2023
-
00:13
- 17 октября 2023
-
23:56
-
23:34
-
23:01
-
22:25
-
22:06
-
21:35
-
21:32
-
21:06
-
20:35
-
19:57
-
19:46
-
19:03
-
18:30
-
18:03
-
17:23
-
16:57
-
16:45
-
16:02
-
15:18
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:25
-
13:02
-
12:28
-
11:50
-
11:01
-
10:13
-
09:29
-
09:18
-
07:46
-
06:17
-
06:10
-
03:25