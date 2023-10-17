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«Реал» нанёс «Жальгирису» первое поражение в новом сезоне Евролиги

«Реал» нанёс «Жальгирису» первое поражение в новом сезоне Евролиги
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Сегодня, 17 октября, состоялся матч 3-го тура Евролиги, в котором встречались мадридский «Реал» и литовский «Жальгирис». Игра проходила в Мадриде и завершилась победой «Реала» со счётом 93:79.

Хозяева площадки смогли добиться шестиочкового преимущества к концу первой четверти и после этого уже не позволяли сопернику сравнять счёт, доведя матч до уверенной победы.

Самым результативным в матче стал лёгкий форвард мадридцев Габриэль Дек, набравший 19 очков. Также в составе испанского клуба стоит отметить разыгрывающего Факундо Кампаццо, на счету которого 18 очков, четыре подбора и девять передач.

Для «Реала» эта победа стала третьей подряд на старте турнира. «Жальгирис» потерпел первое поражение в новом сезоне Евролиги.

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Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
17 октября 2023, вторник. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
93 : 79
Жальгирис
Каунас, Литва
Реал Мадрид: Козёр, Фернандес, Кампаццо, Хезонья, Родригес, Дек, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ябуселе, Ндиайе, Муса
Жальгирис: Эванс, Митру-Лонг, Лекавичюс, Хэйс, Гедрайтис, Шмитс, Бирутис, Димша, Lavrinovicius, Manek, Улановас
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