«Реал» нанёс «Жальгирису» первое поражение в новом сезоне Евролиги

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Сегодня, 17 октября, состоялся матч 3-го тура Евролиги, в котором встречались мадридский «Реал» и литовский «Жальгирис». Игра проходила в Мадриде и завершилась победой «Реала» со счётом 93:79.

Хозяева площадки смогли добиться шестиочкового преимущества к концу первой четверти и после этого уже не позволяли сопернику сравнять счёт, доведя матч до уверенной победы.

Самым результативным в матче стал лёгкий форвард мадридцев Габриэль Дек, набравший 19 очков. Также в составе испанского клуба стоит отметить разыгрывающего Факундо Кампаццо, на счету которого 18 очков, четыре подбора и девять передач.

Для «Реала» эта победа стала третьей подряд на старте турнира. «Жальгирис» потерпел первое поражение в новом сезоне Евролиги.

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