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Результаты всех матчей Евролиги 17 октября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 17 октября, турнирная таблица
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17 октября прошли шесть матчей 3-го тура Евролиги.

Отметим, победу действующего чемпиона турнира мадридского «Реала» над «Жальгирисом». Для литовского клуба это поражение стало первым в сезоне. Финалист прошлого сезона «Олимпиакос» уступил «Милану».

Предлагаем ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

«Партизан» — «Барселона» — 83:92.
«Фенербахче» — «Панатинаикос» — 83:69.
«Анадолу Эфес» — АСВЕЛ — 89:84.
«Баскония» — «Бавария» — 68:76.
«Милан» — «Олимпиакос» — 65:53.
«Реал» — «Жальгирис» — 93:79.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

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В преддверии старта Евролиги издание Basket News провело ежегодный опрос генеральных менеджеров клубов, участвующих в турнире. 38,5% опрошенных назвали мадридский «Реал» главным фаворитом предстоящего сезона. На втором месте расположился «Олимпиакос», набравший 30,8% голосов, на третьей строчке — «Монако» с 15% голосов.

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