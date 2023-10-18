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«Енисей» одержал третью победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв «Локомотив-Кубань»

«Енисей» одержал третью победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв «Локомотив-Кубань»
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Сегодня, 18 октября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались красноярский «Енисей» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Игра проходила на стадионе «Арена-Север» в Красноярске и завершилась победой «Енисея» со счётом 88:87.

«Енисей» активно начал встречу на глазах своих болельщиков и уже к середине первой четверти добился двузначного преимущества. «Локомотив-Кубань» смог сократить отставание до трёх очков к большому перерыву, но заключительный отрезок игры начинался при счёте 72:67 в пользу хозяев площадки. Железнодорожники выдали рывок со счётом 14:3 в начале четвёртой четверти, но в концовке «Енисей» оказался удачливее и добился итоговой победы.

Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий «Енисея» Ксавье Ратан-Мэйз, который набрал 25 очков, совершил четыре подбора и отдал пять результативных передач.

Для «Локомотива-Кубань», который добрался до финала прошлого розыгрыша турнира, это поражение стало четвёртым в пяти матчах на старте нового сезона Единой лиги ВТБ. В активе «Енисея» три победы и два поражения в пяти матчах.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . 1-й этап
18 октября 2023, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярский край, Россия
Окончен
88 : 87
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Енисей: Ратан-Мэйз - 25, Мартин - 16, Хопкинс - 15, Бич - 11, Белянков - 10, Балашов - 6, Топтунов - 5, Карпенко, Лобарев, Сонько, Долинин, Загретдинов
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 19, Ведищев - 16, Мартюк - 9, Близнюк - 8, Щербенев - 7, Темиров - 7, Морган - 7, Емченко - 7, Уайт - 5, Квитковских - 2, Елатонцев, Узинский
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