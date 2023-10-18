«Енисей» одержал третью победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв «Локомотив-Кубань»

Сегодня, 18 октября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались красноярский «Енисей» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Игра проходила на стадионе «Арена-Север» в Красноярске и завершилась победой «Енисея» со счётом 88:87.

«Енисей» активно начал встречу на глазах своих болельщиков и уже к середине первой четверти добился двузначного преимущества. «Локомотив-Кубань» смог сократить отставание до трёх очков к большому перерыву, но заключительный отрезок игры начинался при счёте 72:67 в пользу хозяев площадки. Железнодорожники выдали рывок со счётом 14:3 в начале четвёртой четверти, но в концовке «Енисей» оказался удачливее и добился итоговой победы.

Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий «Енисея» Ксавье Ратан-Мэйз, который набрал 25 очков, совершил четыре подбора и отдал пять результативных передач.

Для «Локомотива-Кубань», который добрался до финала прошлого розыгрыша турнира, это поражение стало четвёртым в пяти матчах на старте нового сезона Единой лиги ВТБ. В активе «Енисея» три победы и два поражения в пяти матчах.