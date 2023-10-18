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Секулич: проиграли «Енисею» из-за плохих решений в атаке и слишком мягкой игры в защите

Секулич: проиграли «Енисею» из-за плохих решений в атаке и слишком мягкой игры в защите
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (87:88). На счету краснодарского клуба всего одна победа в пяти матчах стартовавшего сезона.

«Поздравляю «Енисей» с победой. Несмотря на то что начало матча прошло не лучшим для нас образом, мы смогли вернуться в игру и выйти вперёд на шесть очков. Но несколько плохих решений в атаке и слишком мягкая игра в защите стоили нам поражения.

У нас был план начать сезон на той же волне, на которой мы закончили предыдущий, но пока не получается. Нам нужно более здраво оценивать свои силы и понять, что ни одна победа не придёт сама по себе.

Также у нас есть проблемы с травмированными игроками. Когда эти проблемы решатся, мы начнём показывать более качественный баскетбол», — приводит слова Секулича сайт «Локомотива-Кубань».

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