Сергей Елевич высказался о неудачных результатах «Локомотива-Кубань» в Единой лиге ВТБ

Заслуженный тренер России по баскетболу Сергей Елевич прокомментировал неудачный старт краснодарского «Локомотива-Кубань» в сезоне-2023/2024 Единой лиги ВТБ.

«Честно говоря, неудачи «Локомотива» удивляют, потому что там действительно очень слаженный коллектив. В чём причина — сейчас сложно, наверное, сказать. Потому что по комплектованию состава и по тренерскому штабу команда должна быть очень сильна. В прошлом сезоне краснодарцы заслуживали первого места. Просто УНИКС оказался сильнее психологически. Так что я не думаю, что эти неудачи у команды будут носить затяжной характер. Там и российские игроки сильные, и легионеры хорошие, и грамотные тренеры.

Сейчас самое главное — это анализ ошибок тренерским штабом. Если ты найдёшь их, все будет нормально. Не надо сваливать на игроков все. Ищите причины и в себе. Тренеры должны все анализировать и выявлять эти причины. Если найдёшь ниточки, за которые нужно дёргать, все в порядке будет в игре, если нет, то трудно придётся. Но думаю, они должны справиться», – приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Напомним, что «Локомотив-Кубань» потерпел четыре поражения в пяти матчах на старте нового сезона Единой лиги ВТБ.