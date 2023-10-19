Тимофей Мозгов – о защите в НБА: игроки играют в обороне, но уровень техники очень вырос

Чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов рассказал о том, как в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) играют в защите.

«Как отношусь к тому, что в НБА словно не играют в защите? Это, наверное, не совсем правда. Они играют в защите, но уровень техники, атлетизма в современном баскетболе настолько вырос, что защите тяжело справляться.

Все знают, как играть в защите, но не все умеют. Вот есть люди, которые водят машину хорошо, а есть те, которые водят 20 лет, но так и остались «чайниками». Так же и в баскетболе: есть люди, которые вроде бы на площадке, но не умеют или не хотят, или не понимают. В защите надо много читать, очень много делать. А есть люди, которые много лет играют только за счет того, что хороши в нападении», – приводит слова Мозгова Sports.ru.