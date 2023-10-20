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Видеообзор матчей Евролиги за 19 октября

Видеообзор матчей Евролиги за 19 октября
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19 октября прошли четыре стартовых матча 4-го тура группового этапа Евролиги.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Во встрече греческого «Олимпиакоса» и сербского «Партизана» для выявления победителя понадобилось дополнительное время. Хозяева взяли верх со счётом 98:94 ОТ.

Евролига. Олимпиакос — Партизан:

Испанская «Баскония» дома проиграла литовскому «Жальгирису» со счётом 82:99.

Евролига. Баскония — Жальгирис:

Мадридский «Реал» победил итальянский клуб «Олимпия Милан» 88:71.

«Реал» выиграл у «Милана» в 4-м туре Евролиги:

Ещё в одном матче турецкий «Фенербахче» одержал победу над французским АСВЕЛом со счётом 101:86. Команда из Виллербана потерпела четвёртое поражение в четырёх матчах.

20 октября пройдёт ещё пять матчей 4-го тура Евролиги.

Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.

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