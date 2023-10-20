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Джамал Маррей поделился впечатлениями от совместной игры с Николой Йокичем

Джамал Маррей поделился впечатлениями от совместной игры с Николой Йокичем
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Разыгрывающий, один из лидеров «Денвер Наггетс» Джамал Маррей высказался о совместной игре с центровым Николой Йокичем, который является двукратным обладателем MVP Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я получаю удовольствие от совместной игры с Николой Йокичем — с того момента, как мы выходили со скамейки запасных в наших первые годы. Так что у нас всегда была связь», — приводит слова Маррея Uproxx.

Отметим, что в минувшем сезоне «Денвер» впервые в своей истории стал чемпионом НБА. Никола Йокич был признан самым ценным игроком финальной серии с «Майами Хит» (4-1).

Игрок НБА Джамал Маррей встретился с чемпионом UFC Волкановски:

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