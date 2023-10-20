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«Анадолу Эфес» на домашнем паркете обыграл «Валенсию» в 4-м туре Евролиги

Сегодня, 20 октября, состоялся матч 4-го тура Евролиги, в котором встречались турецкий «Анадолу Эфес» и испанская «Валенсия». Игра завершилась победой турецкой команды со счётом 77:73.

В первой четверти «Анадолу Эфес» стартовал лучше соперника в матче и закономерно обыграл его со счётом 18:15. Во втором игровом отрезке «Валенсия» включилась и выиграла с результатом 25:20. Итоговый результат половины – 40:38 в пользу гостей.

Турецкий коллектив после небольшого отдыха продолжил шикарно действовать на обеих сторонах площадки, оказавшись сильнее противника со счётом 19:13. Заключительная 10-минутка проходила в равной борьбе, и команды завершили решающую четверть вничью – 20:20. «Анадолу Эфес» по итогам матча одержал победу.

Отметим, что «Анадолу Эфес» одержал вторую победу кряду в Евролиге, ранее команда уступила каталонской «Барселоне» (74:91) и мадридскому «Реалу» (80:103).