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«Анадолу Эфес» на домашнем паркете обыграл «Валенсию» в 4-м туре Евролиги

«Анадолу Эфес» на домашнем паркете обыграл «Валенсию» в 4-м туре Евролиги
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Сегодня, 20 октября, состоялся матч 4-го тура Евролиги, в котором встречались турецкий «Анадолу Эфес» и испанская «Валенсия». Игра завершилась победой турецкой команды со счётом 77:73.

В первой четверти «Анадолу Эфес» стартовал лучше соперника в матче и закономерно обыграл его со счётом 18:15. Во втором игровом отрезке «Валенсия» включилась и выиграла с результатом 25:20. Итоговый результат половины – 40:38 в пользу гостей.

Турецкий коллектив после небольшого отдыха продолжил шикарно действовать на обеих сторонах площадки, оказавшись сильнее противника со счётом 19:13. Заключительная 10-минутка проходила в равной борьбе, и команды завершили решающую четверть вничью – 20:20. «Анадолу Эфес» по итогам матча одержал победу.

Отметим, что «Анадолу Эфес» одержал вторую победу кряду в Евролиге, ранее команда уступила каталонской «Барселоне» (74:91) и мадридскому «Реалу» (80:103).

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Евролига. Турнирная таблица
Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
20 октября 2023, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
77 : 73
Валенсия
Валенсия, Испания
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Tunca, Клайберн, Томпсон, Пляйсс, Холлац, Османи, Yilmaz, Willis, Жижич, Jones
Валенсия: Клавер, Пуэрто, Рейверс, Прадилья, Джонс, Ferrando, Inglis, Jovic, Туре, Робертсон, Дэвис, Мари
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