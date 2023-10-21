Результаты предсезонных матчей НБА 21 октября

Сегодня, 21 октября, состоялось семь предсезонных матчей НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Предсезонка НБА. 21 октября. Результаты

«Филадельфия Сиксерс» — «Атланта Хоукс» — 120:106.

«Индиана Пэйсерс» — «Кливленд Кавальерс» — 109:104.

«Торонто Рэпторс» — «Вашингтон Уизардс» — 134:98.

«Хьюстон Рокетс» — «Майами Хит» — 110:104.

«Милуоки Бакс» — «Мемфис Гриззлиз» — 124:116.

«Даллас Маверикс» — «Детройт Пистонс» — 114:104.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 117:122.

Самым результативным игроком дня стал защитник «Филадельфии» Де'Энтони Мелтон. На его счету сегодня 29 очков, пять подборов и два перехвата. Также стоит отметить разыгрывающего «Далласа» Кайри Ирвинга. Он был близок к трипл-даблу: 17 очков, восемь подборов и 11 ассистов.