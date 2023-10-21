Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты предсезонных матчей НБА 21 октября

Результаты предсезонных матчей НБА 21 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 октября, состоялось семь предсезонных матчей НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица

Предсезонка НБА. 21 октября. Результаты

«Филадельфия Сиксерс» — «Атланта Хоукс» — 120:106.
«Индиана Пэйсерс» — «Кливленд Кавальерс» — 109:104.
«Торонто Рэпторс» — «Вашингтон Уизардс» — 134:98.
«Хьюстон Рокетс» — «Майами Хит» — 110:104.
«Милуоки Бакс» — «Мемфис Гриззлиз» — 124:116.
«Даллас Маверикс» — «Детройт Пистонс» — 114:104.
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 117:122.

Самым результативным игроком дня стал защитник «Филадельфии» Де'Энтони Мелтон. На его счету сегодня 29 очков, пять подборов и два перехвата. Также стоит отметить разыгрывающего «Далласа» Кайри Ирвинга. Он был близок к трипл-даблу: 17 очков, восемь подборов и 11 ассистов.

НБА - предсезонные матчи
21 октября 2023, суббота. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
120 : 106
Атланта Хоукс
Атланта
Филадельфия Сиксерс: Мелтон - 29, Эмбиид - 21, Макси - 15, Убре - 11, Харрис - 11, Коркмаз - 8, Спрингер - 6, Рид - 6, Беверли - 5, Грин - 3, Смарт - 3, Хаус - 2, Харрелл, Бамба, Каунсил, Такер, Тубелис, Дюк
Атланта Хоукс: Янг - 19, Оконгву - 14, Бей - 13, Мюррей - 12, Джонсон - 9, Богданович - 9, Капела - 9, Хантер - 6, Гриффин - 5, Форрест - 4, Бафкин - 3, Фернанду - 3, Норрис, Ланди, Миллз, Гуйе, Мэтьюз, Мэттьюз
НБА - предсезонные матчи
21 октября 2023, суббота. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
109 : 104
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Индиана Пэйсерс: Хилд - 20, Топпин - 17, Халибёртон - 14, Нембард - 13, Матурин - 9, Макконнелл - 9, Браун - 9, Тёрнер - 8, Уокер - 5, Шиппард - 3, Смит - 2, Браун, Нвора, Уонг, Джексон, Несмит, Тайс, Чьебв
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 28, Мобли - 18, ЛеВерт - 12, Ньянг - 11, Джером - 8, Страс - 7, Окоро - 7, Меррилл - 4, Бейтс - 4, Мобли - 3, Портер - 2, Купер, Нэнс, Томпсон, Пауэлл, Джонс, Уэйд
НБА - предсезонные матчи
21 октября 2023, суббота. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
134 : 98
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Торонто Рэпторс: Барнс - 23, Сиакам - 19, Ануноби - 15, Флинн - 13, Дик - 12, Фриман - 9, Ачиува - 9, Пёлтль - 8, Шрёдер - 7, Макдэниелс - 6, Харпер Мл. - 5, Буше - 4, Портер - 4, Уинслоу, Темпл, Гуйе, Даутин, Янг, Ноуэлл
Вашингтон Уизардс: Авдия - 18, Оморуи - 16, Джонс - 11, Галлинари - 11, Кисперт - 9, Райт - 9, Пул - 7, Батлер - 6, Гэффорд - 6, Роллинз - 3, Кулибали - 2, Болдуин Мл., Кукс, Дотсон, Фостер, Мускала, Гибсон
НБА - предсезонные матчи
21 октября 2023, суббота. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
110 : 104
Майами Хит
Майами
Хьюстон Рокетс: Грин - 20, Ванвлит - 20, Томпсон - 19, Шенгюн - 16, Ландейл - 8, Брукс - 7, Смит II - 7, Грин - 7, Уильямс - 4, Уитмор - 2, Сэмюэлс, Холидей, Тэйт, Хаджинс, Хинтон, Баллок, Робинсон-Эрл, Марьянович
Майами Хит: Хэмптон - 17, Хироу - 13, Адебайо - 11, Шампани - 11, Йович - 10, Суидер - 8, Брайант - 8, Робинсон - 7, Лоури - 6, Мартин - 4, Лав - 3, Диалло - 2, Смит - 2, Робинсон - 2, Кэйн
НБА - предсезонные матчи
21 октября 2023, суббота. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
124 : 116
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 26, Лиллард - 19, Боучэмп - 18, Лопес - 11, Бисли - 9, Грин - 9, Краудер - 8, Адетокунбо - 6, Миддлтон - 5, Вашингтон Мл. - 5, Пэйн - 2, Коннотон - 2, Лопес - 2, Джексон - 2, Ливингстон, Портис, Болден, Уиггинтон
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 24, Уильямс - 15, Альдама - 13, Смарт - 11, Родди - 9, Тиллман - 8, Кеннард - 8, Лофтон Мл. - 7, Джексон - 7, Ларэвиа - 6, Уильямс Мл. - 6, Гильярд - 2, Харрисон, Адамс, Морант, Johnson, Кларк, Роуз, Arms, Джексон, Кончар
НБА - предсезонные матчи
21 октября 2023, суббота. 03:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
114 : 104
Детройт Пистонс
Детройт
Даллас Маверикс: Грин - 22, Ирвинг - 17, Лайвли - 14, Хардуэй-младший - 12, Джонс - 8, Проспер - 7, Карри - 6, Уильямс - 5, Пауэлл - 5, Клебер - 5, Экзам - 4, Моррис - 4, Лоусон - 3, Холмс - 2, Харди, Браун, Деннис, Дончич
Детройт Пистонс: Казалон - 16, Роден - 13, Томпсон - 9, Стюарт - 9, Каннингем - 7, Айви - 7, Сассер - 7, Дюрен - 6, Бейхайм - 6, Багли III - 6, Умуде - 5, Уайзмен - 4, Симпсон - 4, Эвбуомван - 3, Портер - 2, Моррис, Хейз, Ливерс, Бёркс, Харрис, Богданович
НБА - предсезонные матчи
21 октября 2023, суббота. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
117 : 122
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 18, Шарич - 17, Куминга - 13, Карри - 11, Джозеф - 9, Томпсон - 9, Макгрудер - 8, Луни - 7, Джексон-Дэвис - 6, Пэйтон II - 5, Пол - 5, Уиггинс - 5, Подзиемски - 2, Киньонес - 2, Гаруба, Робинсон, Грин, Гэй
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 19, Коллинс - 13, Васселл - 13, Джонсон - 12, Брэнэм - 11, Бэсси - 11, Мамукелашвили - 8, Сохан - 7, Осман - 7, Макдермотт - 5, Шампани - 4, Джонс - 4, Барлоу - 3, Уэсли - 2, Сиссоко - 2, Райс - 1, Грэм, Бедиако
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android