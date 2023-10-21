Щербенёв — о плохом старте «Локо» в Единой лиге ВТБ: пытаемся разобраться и найти причину

Разыгрывающий краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв высказался о неудачном старте команды в Единой лиге ВТБ.

«У команды спад? Если честно, сами пытаемся разобраться. Этот результат, естественно, нас не удовлетворяет. Поэтому пытаемся искать причину, выходить на победный уровень и показывать тот баскетбол, который мы привыкли показывать.

В Красноярске мы уступили «Енисею» с разницей в одно очко? Да, обидно, но это баскетбол, это спорт — значит, они больше заслужили победу. Тут нельзя ссылаться на какие-то отговорки. Будем готовиться к следующей встрече. Что в наших силах — так это играть лучше и победить в следующем матче. Будем стараться это сделать», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».

Напомним, «Локомотив-Кубань» проиграл в четырёх из пяти матчей на старте сезона. Команде из Краснодара удалось победить лишь московский МБА со счётом 79:71.