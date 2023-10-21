Игрок «Локомотива-Кубань» Щербенёв назвал фаворита встречи с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ

Разыгрывающий краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв назвал фаворита предстоящей встречи с санкт-петербургским «Зенитом» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Зенит – фаворит предстоящей встречи? Я бы сказал, что мы тоже были фаворитами перед встречей в Красноярске. Но, наверное, да, «Зенит» сейчас показывает более убедительный баскетбол. У нас начало сезона получилось не очень. Тем не менее, может быть, «Зенит» и является сейчас фаворитом, но это ничего не значит. Мяч круглый, и может все произойти. Главное — выходить, достойно играть и показывать характер. Вот что нужно. Уже, конечно, пора побеждать. Соскучились по победам. Очень хотим исправить сложившуюся ситуацию. При этом надо отметить, что мы успешно играли с «Зенитом» в прошлом сезоне.

В чём наше преимущество над «Зенитом»? Оно должно быть в скорости. Мы должны агрессивно защищаться, бежать, играть более интенсивно. Потому что у них более возрастная, более опытная команда. То есть у нас свои плюсы, у них — свои», – приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».

Отметим, что встреча «Локомотива-Кубань» с «Зенитом» пройдёт 22 октября в 14:00 мск в Краснодаре.