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Кристапс Порзингис положительно высказался о своих партнёрах по команде в «Бостоне»

Кристапс Порзингис положительно высказался о своих партнёрах по команде в «Бостоне»
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Тяжёлый форвард «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис тепло отозвался о своих товарищах по команде. По мнению Порзингиса, одноклубники значительно упрощают его пребывание в коллективе.

«Честно говоря, с этими ребятами легко играть. Они привлекают столько внимания», — рассказал Порзингис во время пресс-конференции.

Отметим, что в прошлом сезоне 28-летний баскетболист выступал за «Вашингтон Уизардс», откуда его обменяли на разыгрывающего Маркуса Смарта в результате трёхсторонней сделки.

В минувшем регулярном сезоне тяжёлый форвард принял участие в 65 матчах, набирая в среднем 23,2 очка, делая 8,4 подбора и 2,7 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 49,8, трёхочковых — 38,5.

Порзингис проводит бросковую тренировку на базе «Бостона»:

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