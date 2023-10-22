Патрик Беверли раскритиковал ESPN за 94-е место Уэстбрука в рейтинге лучших игроков НБА

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Патрик Беверли прокомментировал 94-е место разыгрывающего «Лос-Анджелес Клипперс» Расселла Уэстбрука в рейтинге лучших баскетболистов по версии ESPN.

«Это шутка какая-то. Это действительно шутка. Он дважды набирал в среднем трипл-дабл. Больше всех трипл-даблов со скамейки запасных, когда его перевели вообще на другую роль. Просто ужасно», — заявил Беверли во время собственного подкаста.

Отметим, что Уэстбрук становился самым ценным игроком НБА в 2017 году, а также участвовал в девяти матчах всех звёзд. Уэстбрук был выбран «Оклахома-Сити Тандер» под общим четвёртым номером на драфте 2008 года.

Индивидуальная тренировка Расселла Уэстбрука: