Билл Симмонс предположил, через сколько месяцев «Майами» может вступить в гонку за Хардена

Известный североамериканский журналист Билл Симмонс выразил мнение, что через два месяца руководство «Майами Хит» может рассмотреть вариант с приобретением разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена, несмотря на активные переговоры между «Филадельфией» и «Лос-Анджелес Клипперс».

«Разве это не страх за «Клипперс», против которых мы ведём борьбу? Они типа должны дать драфт-пик, Теренса Мэнна, какой-то «свап» драфт-пиков, и при этом нет другого участника в рамках этой сделки. Есть страх, что вдруг спустя два месяца «Майами» скажет что-то вроде: «Да, мы возьмём Джеймса Хардена», — заявил Симмонс во время своего подкаста.

Напомним, 34-летний Джеймс Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне «Сиксерс». У игрока испорчены отношения с руководством «Сиксерс». Однако затем он всё же прибыл в расположение команды на некоторое время и снова пропал. Разыгрывающему грозят штрафы за пропуски тренировок и матчей в рамках предсезонной подготовки НБА.