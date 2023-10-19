«Ему есть чем заняться». Харден снова устроил забастовку, уехал в Хьюстон и не тренируется

Незащищенный драфт-пик первого раунда, обмен пиками первого раунда, «свап» первого раунда и атакующий защитник Теренс Мэнн — это актуальный пакет «Лос-Анджелес Клипперс», на который может рассчитывать Дэрил Мори и «Филадельфия Сиксерс» за разыгрывающего Джеймса Хардена, который, кстати говоря, не принимает участия в тренировках команды и находится на данный момент где-то в Хьюстоне — и клуб из Пенсильвании явно это не устраивает. Харден недоволен тем фактом, что «76-е» отклонили последнее предложение «парусников».

Сэм Эмик из The Athletic написал следующее по поводу возможного обмена 34-летнего баскетболиста (намного интереснее, так как имя Теренса Мэнна не фигурирует, но всё же это несерьёзно, но полностью противоположно): «Лоуренс Фрэнк (исполнительный вице-президент «Клипперс». — Прим. «Чемпионата») подтвердил позицию команды, согласно которой Мэнн не будет участвовать в их предложении. Мори выразил своё недоверие и обвинил «Клипперс» в несерьёзном подходе к заключению сделки. Он даже пошутил, что им следует просто обменять звезду «Клипперс» Пола Джорджа на Хардена, если они так полны решимости сохранить все свои меньшие активы — просьба, которая была немедленно отклонена».

С обменом уже неинтересно, так как «Клипперс», как и обсуждается в течение месяца, остаются основными претендентами на ветерана. Возможно, после действий Лоуренса Фрэнка сделка и вовсе не состоится. Далее интересно само поведение Джеймса Хардена, пропустившего последнюю тренировку «Филадельфии». Реакция от действующего MVP и лидера «Сиксерс» Джоэла Эмбиида поступила незамедлительно, как и от главного тренера команды Ника Нёрса.

«Джеймса не было тренировке? Я не знаю. Возможно, ему есть чем заняться», — спокойно отреагировал Эмбиид на отсутствие Хардена во время интервью после тренировки.

Джоэл эмбиид во время интервью Фото: Кадр из трансляции

«Если он с нами — хорошо, мы двигаемся дальше. Если его нет, то действуем так же. Исходя из последнего нашего разговора, он собирается сыграть в пятницу [с «Атлантой Хоукс»] (в ночь с пятницы на субботу. — Прим. «Чемпионата»). Посмотрим, как пойдут дела», — дипломатично добавил рулевой команды Нёрс.

«Второй, третий и четвёртый тренировочные дни прошли довольно хорошо. Но сейчас Харден даёт понять: он недоволен [положением дел]. Об этом мне сказал близкий к нему человек. Он также сказал, что это лишь начало того, что он затеял [в «Филадельфии»]», — поделилась обозреватель ESPN Рамона Шелберн.

Что грозит Джеймсу Хардену?

Как отметил Бобби Маркс из ESPN, специалист по финансовой составляющей НБА, в случае, если Джеймс Харден пропустит один матч регулярного чемпионата или предсезонной подготовки, то ему будет грозить штраф в размере $ 389 082, а за каждую пропущенную тренировку — $ 2500.

Это чем-то напоминает ситуацию с Беном Симмонсом, когда тот намеренно лишился около $ 20 млн за пропущенные встречи в сезоне-2021/2022 в той же «Филадельфии». Симмонс добился своего обмена в «Бруклин Нетс», а Джеймс Харден всё ещё имеет статус «на очереди».

Кого-то может шокировать, что за ветерана предлагают такой скромный обменный пакет, так как временами он напоминает Хардена образца периода MVP — прайма. Однако учитывая возраст Джеймса и его истекающий контракт, в интересах же «Филадельфии Сиксерс» решить ситуацию с разыгрывающим как можно скорее.