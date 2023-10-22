Главный тренер «Локо» Секулич высказался в преддверии матча с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился мнением о санкт-петербургском «Зените», с которым «Локо» предстоит сыграть в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Встреча пройдёт сегодня в 14:00 мск.

«Зенит» — хорошая команда с отличным подбором игроков, имеющих опыт выступления в Евролиге. У петербуржцев — классный тренер, в распоряжении которого широкий выбор возможностей и в защите, и в нападении. Кайл Курич — отличный снайпер, Томас Эртель — классный разыгрывающий, который умеет здорово набирать очки. Добавьте к ним скоростного Трента Фрейзера, мощного Бояна Дублевича, опытнейшего Адриена Моэрмана…

В «Зените» много классных игроков — смысла выделять кого-либо нет. Поэтому задача у наших игроков одна — показать хорошую командную защиту. Что касается нашего состава — ждём возвращения на паркет Девона Акун-Пёрселла. Если говорить об игре в целом, не хочу её выделять, и уж тем более по причине прошлых неудач.

Для «Локо» в принципе каждый ближайший матч — самый важный. Мы продолжаем придерживаться этой философии. А то, что на матче в «Баскет-Холле» будет аншлаг, только добавит нам мотивации показать свой самый лучший баскетбол», — приводит слова Секулича официальный сайт Единой лиги ВТБ.