«Локомотив-Кубань» прервал серию поражений и победил «Зенит» в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 22 октября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались краснодарский «Локомотив-Кубань» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Ильёй Путенко. Встреча завершилась победой «Локомотива-Кубань» со счётом 69:67.

«Зенит» оказался лучше готов к началу матча, что команда и продемонстрировала, обыграв соперника со счётом 20:15. После не лучшего старта «Локомотив» разыгрался во второй четверти, выиграв её с результатом 14:10. Итоговый результат половины – 30:29 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

Главный тренер краснодарцев Александр Секулич внёс коррективы в перерыве, которые помогли «Локомотиву-Кубань» выиграть третью четверть со счётом 24:17. «Зенит» оказался сильнее в четвёртой четверти со счётом 20:16, но команда уступила с разницей в два очка по итогам матча.