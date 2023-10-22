Секулич: в концовке матча с «Зенитом» удача была на нашей стороне

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался по поводу победы в матче с «Зенитом» (69:67).

«Мы были в сложной ситуации перед игрой. Два выездных поражения в матчах, в каждом из которых мы могли победить – это не лучшая психологическая ситуация для команды. И мы должны были реагировать на эти неудачи своей игрой сегодня. Рад, что это удалось.

Ни для кого не является секретом, что «Зенит» – это команда с потрясающими по своему качеству игроками и великолепным тренерским штабом. Мы с большим уважением относимся к этому сопернику. Да, отсутствие Томаса Эртеля облегчило нам задачу, мы постарались максимально воспользоваться этим шансом. На протяжении всех 40 минут оказывали максимальное давление на Трента Фрейзера и Кайла Курича. Это великолепные игроки и снайперы, но в общем и целом нам удавалось не давать им демонстрировать их лучшие качества.

Конечно, если говорить объективно – в концовке удача была на нашей стороне. Моэрман – великолепный снайпер, и он имел возможность свободным трёхочковым принести «Зениту» победу. Но – промахнулся. При этом не нужно понимать мои слова в том смысле, что нам сегодня повезло. Нам повезло только в этом конкретном эпизоде. Мы сами сегодня были не слишком хороши в реализации бросков. Особенно трёхочковых – всего 3 попадания из 18. Но то, что нам удалось победить даже в такой ситуации, проявив характер и желание выиграть – это хороший признак», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.