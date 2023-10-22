В «Самаре» прокомментировали победу в матче с УНИКСом

Тренер «Самары» Стипе Кулиш высказался по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом (104:93).

«Хотел бы поздравить команду и наших игроков. Мы хорошо играли и, что самое главное, строго придерживались плана на игру, отыграли все сорок минут, контролировали подбор в нападении – это было очень важно и мы с этим справились. Тренерский штаб очень доволен тем, как сыграли наши баскетболисты. Все были единым целым. Но есть одна очень важная вещь: не стоит думать, что сезон закончен. Мы будем радоваться – но только до ближайшей тренировки. Работа продолжается, ещё много игр до конца сезона. Надеюсь, эта игра послужит толчком – и мы будем и дальше становиться лучше», — приводит слова Кулиша пресс-служба Единой лиги ВТБ.