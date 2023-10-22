«Мы сыграли слишком мягко». Перасович высказался о первом поражении УНИКСа в сезоне

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение в матче Единой лиги ВТБ с «Самарой» (93:104).

«Поздравляю «Самару» с победой, она сегодня играла лучше, чем мы, у неё было больше энергии, больше желания победить. Это особенно показала последняя четверть, где мы сыграли слишком мягко, отдали сопернику много подборов в нападении – он воспользовался этим и выиграл», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком встречи стал Джавонта Хоукинс, записавший в свой актив 21 очко. В составе гостей наилучшую результативность продемонстрировал Луи Лабери — 18 очков.

Это поражение стало первым для подопечных Велимира Перасовича в новом сезоне Единой лиги ВТБ. Таким образом, команда опустилась на третью строчку в турнирной таблице чемпионата. «Самара» занимает четвёртое место (4 победы, 2 поражения).