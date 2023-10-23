Щербенёв — после победы над «Зенитом»: чуть-чуть порадуемся — и хватит, ещё много проблем

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв высказался после победы над «Зенитом» (69:67) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Настроение отличное. Приятно победить, особенно дома, при своих болельщиках. Сегодня был полный зал: 7500 болельщиков переживали. Поэтому для нас было крайне важно победить.

Что стало главной причиной успеха? Думаю, защита. Старались, в каждом моменте отрабатывали и усложняли «Зениту» жизнь. За счёт этого убежали в быстрый отрыв и стали уже играть в баскетбол, похожий на тот, в который мы играли в предыдущем сезоне. У нас получилось.

Ну а в концовке удача была на нашей стороне. У нас, конечно, были ошибки, которые нельзя было допускать, но «Зенит» нас не наказал. Так что будем разбирать эти ошибки. У нас в следующем матче непростая игра с «Самарой» на выезде. Так что чуть‑чуть сегодня порадуемся — и хватит. Ещё много проблем, которые мы сами себе придумали и которые надо решать», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».