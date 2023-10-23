Василий Карасёв назвал слабые места МБА после победы над «Руной» в матче ЕЛ ВТБ

Главный тренер МБА Василий Карасёв прокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Руной» со счётом 86:84.

«Очень здорово начали, завладели преимуществом, но как только добились разницы в 16 очков, расслабились. «Руна» грамотно воспользовалась шансом, сравняла счёт. Начало второй половины было просто безобразным с нашей стороны — три ничем не объяснимые потери.

Это чистой воды психология игроков. После этих потерь мы пропускали совершенно лёгкие мячи — и игру пришлось начинать заново. У «Руны» отличные исполнители, с которыми нужно справляться один в один — где-то у нас это пока не получается. В любом случае самое важное для нас сейчас — это победа», — приводит слова Карасёва сайт Единой лиги ВТБ.