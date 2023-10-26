Андрей Мартюк: все мечтают об НБА. И я мечтаю

Центровой краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк рассказал об интересе со стороны других клубов и вспомнил о матче, на котором его просматривали скауты из Национальной баскетбольной ассоциации.

«Этим летом меня хотели заполучить топ-клубы Единой лиги? Наверное, хотели. Выходили ли на меня с предложениями? На меня нет. Выходили на моего агента. Но мы согласовали контракт с «Локо». Клуб доверяет, верит в меня. Я не особо раздумывал, остался в «Локомотиве-Кубань». Здесь ещё не всё дорешено. Во-первых, хочется всё-таки выиграть чемпионство. А во-вторых, надо продолжать доказывать, приносить пользу клубу. Вообще, я обожаю Краснодар, здешних людей и, собственно, организацию «Локомотива».

Мечтаю ли попасть в НБА? Все мечтают о ней. И я мечтаю. Предпринимал ли какие-то шаги для этого? Какие-то шаги были. Общение, то, сё. Но это лучше у моего агента спросить, он лучше осведомлён.

Скауты из НБА приезжали меня просматривать? Мы были на выезде в Петербурге. Я тогда набрал девять очков, кажется. Но мы этот матч проиграли. Деталей я уже и не помню, если честно.

Волновался ли? На тот момент волнение присутствовало. Но сейчас я понимаю, что это было глупо. А если на каждую игру кто-то приходить будет, всё время волноваться, что ли? Так можно совсем перегореть. А надо быть сфокусированным на игре, на установках тренера, на взаимодействии с партнёрами», — приводит слова Мартюка «Российская газета».