«Оклахома-Сити» легко победила в матче с «Чикаго», у Шея Гилджес-Александера 31 очко

Сегодня, 26 октября, в Чикаго (США) на арене «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА между «Чикаго Буллз» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости сумел одержать победу со счётом 124:104.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. Он сумел оформить дабл-дабл: 31 очко и 10 результативных передач. Хорошую игру провёл защитник Джош Гидди — на его счету 16 очков, шесть подборов и шесть ассистов. Форвард Джейлен Уильямс также набрал 16 очков, сделал три подбора и пять передач. В своём дебютном матче в НБА второй пик драфта 2022 года Чет Холмгрен набрал 11 очков за 25 минут на площадке.

Лучшим в составе «Чикаго» оказался Демар Дерозан, у которого 20 очков и пять подборов. Зак Лавин отметился только 16 очками и четырьмя подборами. Защитник Коби Уайт добавил 15 очков, четыре подбора и столько же результативных передач.

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