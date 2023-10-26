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«Оклахома-Сити» легко победила в матче с «Чикаго», у Шея Гилджес-Александера 31 очко

«Оклахома-Сити» легко победила в матче с «Чикаго», у Шея Гилджес-Александера 31 очко
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Сегодня, 26 октября, в Чикаго (США) на арене «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА между «Чикаго Буллз» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости сумел одержать победу со счётом 124:104.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2023, четверг. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
104 : 124
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Чикаго Буллз: Дерозан - 20, Лавин - 16, Уайт - 15, Вучевич - 11, Крэйг - 11, Досунму - 8, Уильямс - 8, Драммонд - 6, Карузо - 6, Картер - 3, Филлипс, Терри, Тэйлор
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Гидди - 16, Уильямс - 16, Джо - 14, Уоллес - 13, Холмгрен - 11, Дженг - 9, Дорт - 8, Сарр - 4, Уиггинс - 2, Дав. Бертанс, Уотерс III, Покушевски, Манн, Мицич

Самым результативным игроком матча стал защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. Он сумел оформить дабл-дабл: 31 очко и 10 результативных передач. Хорошую игру провёл защитник Джош Гидди — на его счету 16 очков, шесть подборов и шесть ассистов. Форвард Джейлен Уильямс также набрал 16 очков, сделал три подбора и пять передач. В своём дебютном матче в НБА второй пик драфта 2022 года Чет Холмгрен набрал 11 очков за 25 минут на площадке.

Лучшим в составе «Чикаго» оказался Демар Дерозан, у которого 20 очков и пять подборов. Зак Лавин отметился только 16 очками и четырьмя подборами. Защитник Коби Уайт добавил 15 очков, четыре подбора и столько же результативных передач.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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