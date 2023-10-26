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MVP Евролиги 2023 года Везенков в матче с «Ютой» отметился первым попаданием с игры в НБА

В данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимает «Сакраменто Кингз». На момент написании новости счёт 105:87 в пользу гостей.

28-летний тяжёлый форвард «Сакраменто» Александар Везенков в середине первой четверти получил передачу от атакующего защитника Малика Монка. После неё Везенков реализовал трёхочковый бросок — это первые очки в НБА в карьере форварда.

Видео можно посмотреть на канале Sacramento Kings в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Везенков перешёл в «Кингз» в минувшее межсезонье. Соглашение рассчитано на три года, а общая сумма сделки составит $ 20 млн. В прошлом сезоне форвард стал MVP Евролиги в составе «Олимпиакоса».