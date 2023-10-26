Все результаты игрового дня НБА 26 октября

Сегодня, 26 октября, состоялось 12 матчей в рамках регулярного сезона НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
НБА. Регулярный сезон. Результаты встреч 26 октября.
«Шарлотт Хорнетс» — «Атланта Хоукс» — 116:110.
«Орландо Мэджик» — «Хьюстон Рокетс» — 116:86.
«Нью-Йорк Никс» — «Бостон Селтикс» — 104:108.
«Индиана Пэйсерс» — «Вашингтон Уизардс» — 143:120.
«Бруклин Нетс» — «Кливленд Кавальерс» — 113:114.
«Торонто Рэпторс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 97:94.
«Майами Хит» — «Детройт Пистонс» — 103:102.
«Чикаго Буллз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 104:124.
«Мемфис Гриззлиз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 104:111.
«Юта Джаз» — «Сакраменто Кингз» — 114:130.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Даллас Маверикс» — 119:126.
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 123:111.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит выделить трипл-дабл словенского разыгрывающего «Далласа» Луки Дончича: 33 очка, 13 подборов и 10 ассистов. Также отличную игру провёл канадский защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александер: 31 очко и 10 передач. Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум тоже отметился дабл-даблом: 34 очка и 11 подборов.
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