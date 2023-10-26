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Все результаты игрового дня НБА 26 октября

Все результаты игрового дня НБА 26 октября
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Сегодня, 26 октября, состоялось 12 матчей в рамках регулярного сезона НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

НБА. Регулярный сезон. Результаты встреч 26 октября.

«Шарлотт Хорнетс» — «Атланта Хоукс» — 116:110.
«Орландо Мэджик» — «Хьюстон Рокетс» — 116:86.
«Нью-Йорк Никс» — «Бостон Селтикс» — 104:108.
«Индиана Пэйсерс» — «Вашингтон Уизардс» — 143:120.
«Бруклин Нетс» — «Кливленд Кавальерс» — 113:114.
«Торонто Рэпторс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 97:94.
«Майами Хит» — «Детройт Пистонс» — 103:102.
«Чикаго Буллз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 104:124.
«Мемфис Гриззлиз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 104:111.
«Юта Джаз» — «Сакраменто Кингз» — 114:130.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Даллас Маверикс» — 119:126.
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 123:111.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит выделить трипл-дабл словенского разыгрывающего «Далласа» Луки Дончича: 33 очка, 13 подборов и 10 ассистов. Также отличную игру провёл канадский защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александер: 31 очко и 10 передач. Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум тоже отметился дабл-даблом: 34 очка и 11 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2023, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
116 : 110
Атланта Хоукс
Атланта
Шарлотт Хорнетс: Вашингтон - 25, Розир - 24, Болл - 15, Уильямс - 13, Миллер - 13, Хэйворд - 10, Ричардс - 7, Тор - 5, Маледон - 4, Смит, Бэйли, Блэк
Атланта Хоукс: Янг - 23, Джонсон - 21, Капела - 15, Бей - 15, Мюррей - 11, Хантер - 9, Богданович - 7, Оконгву - 7, Гриффин - 2, Форрест, Бафкин, Миллз, Гуйе, Фернанду, Мэтьюз
НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2023, четверг. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
116 : 86
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Орландо Мэджик: Энтони - 20, Вагнер - 19, Банкеро - 12, Айзек - 11, Харрис - 11, Фульц - 10, Саггс - 8, Картер - 8, Битадзе - 7, Блэк - 5, Хьюстан - 3, Вагнер - 2, Океке, Инглс, Ховард
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 14, Брукс - 14, Шенгюн - 14, Грин - 10, Томпсон - 8, Смит II - 7, Тэйт - 5, Уильямс - 4, Грин - 4, Ландейл - 3, Баллок - 3, Сэмюэлс, Холидей, Уитмор, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2023, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
104 : 108
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Куикли - 24, Барретт - 24, Брансон - 15, Рэндл - 14, Гримс - 11, Харт - 7, Хартенштайн - 7, Робинсон - 2, Дивинченцо, Макбрайд, Джеффрис, Фурнье, Уиндлер, Симс, Арчидиаконоу
Бостон Селтикс: Тейтум - 34, Порзингис - 30, Уайт - 12, Браун - 11, Холидэй - 9, Хорфорд - 8, Притчард - 4, Бриссетт, Михайлюк, Уолш, Хозер, Корнет, Бэнтон, Стивенс, Кета
НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2023, четверг. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
143 : 120
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Индиана Пэйсерс: Браун - 24, Халибёртон - 20, Матурин - 18, Хилд - 14, Смит - 13, Нембард - 12, Топпин - 11, Тёрнер - 11, Несмит - 7, Нвора - 5, Макконнелл - 4, Джексон - 4, Уокер, Шиппард, Тайс
Вашингтон Уизардс: Кузма - 25, Пул - 18, Джонс - 16, Галлинари - 16, Кисперт - 11, Авдия - 9, Райт - 8, Гэффорд - 6, Оморуи - 4, Кулибали - 3, Батлер - 3, Роллинз - 1, Болдуин Мл., Батлер, Мускала
НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2023, четверг. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
113 : 114
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бруклин Нетс: Томас - 36, Бриджес - 20, Джонсон - 12, Смит - 10, Финни-Смит - 10, Клэкстон - 7, О'Нил - 5, Динвидди - 5, Симмонс - 4, Шарп - 4, Уокер, Уотфорд, Джайлс, Клауни
Кливленд Кавальерс: Страс - 27, Митчелл - 27, Окоро - 18, Гарлэнд - 15, ЛеВерт - 11, Мобли - 10, Джонс - 4, Джером - 2, Меррилл, Томпсон, Мобли, Ньянг, Бейтс
НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2023, четверг. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
97 : 94
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Торонто Рэпторс: Шрёдер - 22, Ануноби - 20, Барнс - 17, Сиакам - 15, Ачиува - 8, Пёлтль - 7, Трент-мл. - 5, Флинн - 3, Дик, Макдэниелс, Темпл, Янг, Буше, Портер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 26, Таунс - 19, Гобер - 15, Конли - 11, Рид - 10, Андерсон - 7, Милтон - 4, Александер-Уолкер - 2, Маклафлин, Мур, Майнотт, Никс, Браун, Миллер, Гарза
НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2023, четверг. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
103 : 102
Детройт Пистонс
Детройт
Майами Хит: Адебайо - 22, Батлер - 19, Хироу - 16, Робинсон - 15, Лав - 13, Брайант - 8, Жакез-мл. - 6, Смит - 2, Мартин - 2, Хэмптон, Йович, Лоури, Кэйн, Робинсон
Детройт Пистонс: Каннингем - 30, Дюрен - 17, Стюарт - 14, Хейз - 10, Сассер - 8, Багли III - 8, Бёркс - 7, Томпсон - 4, Айви - 4, Роден, Уайзмен, Умуде, Казалон, Харрис
НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2023, четверг. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
104 : 124
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Чикаго Буллз: Дерозан - 20, Лавин - 16, Уайт - 15, Вучевич - 11, Крэйг - 11, Досунму - 8, Уильямс - 8, Драммонд - 6, Карузо - 6, Картер - 3, Филлипс, Терри, Тэйлор
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Гидди - 16, Уильямс - 16, Джо - 14, Уоллес - 13, Холмгрен - 11, Дженг - 9, Дорт - 8, Сарр - 4, Уиггинс - 2, Дав. Бертанс, Уотерс III, Покушевски, Манн, Мицич
НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2023, четверг. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
104 : 111
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 31, Тиллман - 17, Смарт - 17, Уильямс - 9, Родди - 9, Джексон - 8, Роуз - 8, Кеннард - 3, Ларэвиа - 2, Гильярд, Уильямс Мл., Лофтон Мл., Морант, Джексон, Кончар
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 24, Уильямсон - 23, Ингрэм - 19, Джонс - 13, Валанчюнас - 12, Райан - 9, Дэниэлс - 6, Хоукинс - 3, Нэнс - 2, Гейтс, Льюис, Лидделл, Зеллер
НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2023, четверг. 04:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
114 : 130
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Юта Джаз: Кларксон - 24, Маркканен - 19, Коллинс - 15, Секстон - 9, Джордж - 8, Хортон-Такер - 8, Данн - 8, Кесслер - 8, Агбаджи - 5, Олиник - 5, Фонтеккио - 2, Саманич - 2, Хендрикс - 1, Сенсабо, Юртсевен
Сакраменто Кингз: Барнс - 33, Сабонис - 22, Фокс - 18, Murray - 15, Монк - 10, Дуарте - 9, Макги - 8, Везенков - 8, Хаертер - 7, Митчелл, Эдвардс, Джонс, Эллис, Лень, Форд
НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2023, четверг. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
119 : 126
Даллас Маверикс
Даллас
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 23, Джонсон - 17, Джонс - 16, Вембаньяма - 15, Коллинс - 14, Сохан - 13, Осман - 12, Брэнэм - 7, Бэсси - 2, Грэм, Уэсли, Макдермотт, Барлоу, Шампани, Мамукелашвили
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Ирвинг - 22, Уильямс - 17, Хардуэй-младший - 17, Лайвли - 16, Грин - 11, Клебер - 6, Экзам - 3, Джонс - 1, Харди, Пауэлл, Проспер, Холмс, Карри, Моррис
НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2023, четверг. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
123 : 111
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 27, Леонард - 23, Зубац - 20, Хиланд - 17, Уэстбрук - 11, Пауэлл - 8, Пламли - 6, Ковингтон - 5, Коффи - 2, Миллер - 2, Диабате - 2, Мартин, Браун, Батюм
Портленд Трэйл Блэйзерс: Брогдон - 20, Саймонс - 18, Шарп - 14, Грант - 13, Хендерсон - 11, Уильямс - 10, Тибулл - 8, Камара - 7, Уокер - 6, Эйтон - 4, Мюррэй, Браун, Рупер
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