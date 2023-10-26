Лука Дончич стал автором ключевого трёхочкового попадания в матче с «Сан-Антонио»

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс», в котором его команда одержала победу со счётом 126:119.

Лука Дончич при счёте 123:119 за 30 секунд до конца основного времени стал автором успешного трёхочкового попадания. Таким образом, словенский защитник установил окончательный счёт встречи.

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Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич. Ему удалось оформить трипл-дабл: 33 очка, 13 подборов и 10 результативных передач. Его партнёр по команде Кайри Ирвинг набрал 22 очка и отдал шесть ассистов.