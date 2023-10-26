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Лука Дончич стал автором ключевого трёхочкового попадания в матче с «Сан-Антонио»

Лука Дончич стал автором ключевого трёхочкового попадания в матче с «Сан-Антонио»
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс», в котором его команда одержала победу со счётом 126:119.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Лука Дончич при счёте 123:119 за 30 секунд до конца основного времени стал автором успешного трёхочкового попадания. Таким образом, словенский защитник установил окончательный счёт встречи.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич. Ему удалось оформить трипл-дабл: 33 очка, 13 подборов и 10 результативных передач. Его партнёр по команде Кайри Ирвинг набрал 22 очка и отдал шесть ассистов.

НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2023, четверг. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
119 : 126
Даллас Маверикс
Даллас
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 23, Джонсон - 17, Джонс - 16, Вембаньяма - 15, Коллинс - 14, Сохан - 13, Осман - 12, Брэнэм - 7, Бэсси - 2, Грэм, Уэсли, Макдермотт, Барлоу, Шампани, Мамукелашвили
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Ирвинг - 22, Уильямс - 17, Хардуэй-младший - 17, Лайвли - 16, Грин - 11, Клебер - 6, Экзам - 3, Джонс - 1, Харди, Пауэлл, Проспер, Холмс, Карри, Моррис
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