Джордж Карл посмеялся над «Лейкерс» и сказал, что их победа в 2020 году не считается

Прославленный тренер и член Зала славы НБА Джордж Карл опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором пренебрежительно высказался по поводу «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Фанаты «Лейкерс» всегда превозносят свои чемпионские титулы. Но правда в том, что все они случились до слияния АБА и стали прямым следствием появления четырёх икон (Мэджик, Карим Абдул-Джаббар, Коби и Шак). За последние 15 сезонов у «Денвер Наггетс» столько же перстней, сколько у «Лейкерс»!

*Перстни 20-го года не считаются», — написал Карл.

Напомним, вчера, 25 октября, в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся первый матч нового сезона НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 119:107.