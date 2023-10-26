«Партизан» выиграл у «Црвены Звезды» в Вечном дерби в 5-м туре Евролиги

Сегодня, 26 октября, состоялся матч 5-го тура Евролиги, в котором встречались команды из столицы Сербии Белграда — «Партизан» и «Црвена Звезда». Игра завершилась победой «Партизана» со счётом 88:86.

Баскетболисты «Партизана» с первых минут встречи были максимально заряжены и обыграли соперника с солидным преимуществом — 22:13. По ходу второго игрового отрезка «Црвена Звезда» исправила свои ошибки на паркете и уверенно переиграла оппонента со счётом 29:20. Половина матча завершилась вничью — 42:42.

Перерыв не помог «Партизану» переломить ход встречи, а гости продолжили действовать эффективно на обеих сторонах площадки — 23:11 в пользу «Црвены Звезды» в третьей десятиминутке. В решающей четверти подопечные Желько Обрадовича не без помощи болельщиков начали резко отыгрывать преимущество оппонента. «Партизан» в итоге полностью перевернул матч и в концовке оказался сильнее со счётом 35:21.

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