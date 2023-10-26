Мадридский «Реал» нанёс «Барселоне» первое поражение в Евролиге

Сегодня, 26 октября, состоялся матч 5-го тура Евролиги, в котором встречались испанские команды — мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Матч завершился победой «Реала» со счётом 65:64.

Гости из Каталонии великолепно начали встречу, обыграв соперника со счётом 19:12. Но во второй четверти хозяева из Мадрида благодаря тому, что видоизменили свою игру, оказались сильнее — 16:11. Итоговый результат половины — 30:28 в пользу «Барселоны».

Небольшой отдых в перерыве пошёл на пользу «Реалу» — команда действовала лучше, как в защите, так и в нападении, и в итоге обыграла противника со счётом 23:11. В заключительном игровом отрезке сине-гранатовые полностью вернулись в игру и были сильнее (23:14), но в итоге уступили мадридцам.

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