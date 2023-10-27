Результаты всех матчей Евролиги 26 октября, турнирная таблица

26 октября стартовал 5-й тур Евролиги. В первом игровом дне тура прошло пять матчей, которые состоялись в разных уголках Европы.
Предлагаем ознакомиться со всеми результатами игрового дня:
«Партизан» — «Црвена Звезда» — 88:86;
«Альба» — «Олимпия Милан» — 85:82;
«Реал» — «Барселона» — 65:64;
«Олимпиакос» — «Анадолу Эфес» — 75:57;
«Монако» — «Маккаби» — 107:79.
Отметим, что во всех матчах игрового дня победили команды, которые являлись хозяевами.
Мадридский «Реал» выиграл все пять матчей в Евролиге и является единственной командой, которая ещё не проигрывала по ходу турнира. «Барселона» после поражения от мадридского клуба опустилась на вторую строчку.
Напомним, действующим чемпионом Евролиги является «Реал», который в финале прошлого сезона обыграл греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78.
Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.
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