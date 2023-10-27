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Результаты всех матчей Евролиги 26 октября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 26 октября, турнирная таблица
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26 октября стартовал 5-й тур Евролиги. В первом игровом дне тура прошло пять матчей, которые состоялись в разных уголках Европы.

Предлагаем ознакомиться со всеми результатами игрового дня:

«Партизан» — «Црвена Звезда» — 88:86;
«Альба» — «Олимпия Милан» — 85:82;
«Реал» — «Барселона» — 65:64;
«Олимпиакос» — «Анадолу Эфес» — 75:57;
«Монако» — «Маккаби» — 107:79.

Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
26 октября 2023, четверг. 19:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
88 : 86
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Партизан: Вукчевич, Ледей, Аврамович, Копривица, Пантер, Смайлагич, Ярамаз, Нанналли, Трифунович, Анджушич, Дозьер, Камински
Црвена Звезда: Лазаревич, Теодосич, Ханга, Давидовац, Митрович , Симонович, Напьер, Тоби, Боломбой, Илич, Гедрайтис, dos Santos
Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
26 октября 2023, четверг. 21:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
85 : 82
Олимпия Милан
Милан, Италия
Альба: Браун, Прочида, Spagnolo, Делов, Шнайдер, Томас, Nikic, Самар, Олинде, Кумадже, Тиман, Bean
Олимпия Милан: Ло, Пойтресс, Пэнгос, Тонут, Мелли, Kamagate, Flaccadori, Холл, Шилдс, Миротич, Хайнс, Фойгтман
Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
26 октября 2023, четверг. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
65 : 64
Барселона
Барселона, Испания
Реал Мадрид: Козёр, Фернандес, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Родригес, Дек, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ндиайе, Муса
Барселона: Да Силва, Паули, Веселы, Брисуэла, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Абринес, Parker, Ннаджи, Йокубайтис, Парра
Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
26 октября 2023, четверг. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
75 : 57
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Канаан, Лунцис, Ларенцакис, Папас, Фалль, Папаниколау, Браздейкис, Питерс, Милутинов, Танулис
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Брайант, Клайберн, Томпсон, Пляйсс, Холлац, Османи, Yilmaz, Willis, Жижич, Jones
Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
26 октября 2023, четверг. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
107 : 79
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Браун, Диалло, Корнели, Джайте, Уокер, Мотеюнас, Тарпей, Уаттара, Холл, Джеймс
Маккаби Тель-Авив: Cleveland, Уэбб III, Браун, Менко, Соркин, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Mayer, Небо, Блатт, Колсон
Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Отметим, что во всех матчах игрового дня победили команды, которые являлись хозяевами.

Мадридский «Реал» выиграл все пять матчей в Евролиге и является единственной командой, которая ещё не проигрывала по ходу турнира. «Барселона» после поражения от мадридского клуба опустилась на вторую строчку.

Напомним, действующим чемпионом Евролиги является «Реал», который в финале прошлого сезона обыграл греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78.

Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.

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