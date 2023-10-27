Трёхкратный победитель Евролиги Курбанов приостановил профессиональную карьеру

Форвард ПБК ЦСКА Никита Курбанов, выступавший за команду с 2002 по 2012 год и с 2015 года до нынешнего момента, принял решение приостановить профессиональную карьеру по личным причинам.

Согласно сообщению на официальном сайте баскетбольного ЦСКА, клуб и баскетболист не будут давать никаких дополнительных комментариев и просят с уважением отнестись к личной жизни Никиты. Отмечается, что капитаном команды будет назначен Семён Антонов, а со-капитаном станет Каспер Уэйр.

Вместе с ЦСКА Курбанов трижды побеждал в Евролиге, последний раз — в сезоне-2018/2019. На счету Никиты Курбанова также семь побед в Единой лиге ВТБ. Отметим, что российский форвард армейцев признавался самым ценным игроком Единой лиги в 2019 году, когда в среднем за игру набирал 7,4 очка, совершал 3,8 подборов и отдавал 1,9 результативные передачи.